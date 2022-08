CdS | La Lazio promette, va ko solo ai rigori

Provedel, atteso questa sera a Roma, è l’ottavo acquisto della Lazio in questa sessione di mercato. Il portiere proveniente dallo Spezia si giocherà, di fatto, il posto con Maximiano, portiere portoghese arrivato ormai un mese fa alla Lazio. A volere fortemente il portiere friulano è stato proprio Maurizio Sarri.

Domani effettuerà le visite mediche e poi apporrà la propria firma sul contratto che lo legherà in biancoceleste per 5 anni a 1,2 milioni. Martedì si metterà subito a disposizione per strappare la prima convocazione nella gara del 14 contro il Bologna. Da segnalare, inoltre, l’assenza di Emerson Palmieri nella gara di ieri tra Chelsea ed Everton: il nome dell’italo-brasiliano non figurava nemmeno tra i convocati. Chiwell è partito infatti titolare con il nuovo acquisto Cucurella in panchina. Sarri spera nel nono acquisto, qualora possa essere visto come indizio di mercato.

Il Tempo













