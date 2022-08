Futuro incerto per Icardi: possibile un suo ritorno in Serie A, spunta anche il nome della Lazio tra le pretendenti

Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? Da top indiscusso dell’Inter a prima punta del Paris Saint Germain, ora è diventato un esubero e non riesce a trovare una sistemazione da tempo. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Razón il centroavanti argentino potrebbe tornare in Italia dopo le smentite relative ad un suo possibile trasferimento all’Arsenal o al Borussia Dortmund. Le squadre interessate in Serie A sarebbero Milan, Roma, Lazio e Napoli. Alcune voci dei media argentini sostengono però che il Real Madrid abbia fatto un offerta per Icardi, ma con una condizione: lontano da Wanda Nara. Il suo futuro è incerto, il calciatore scalpita per trovare una sistemazione.

