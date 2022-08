Vecino dopo l’esordio di ieri: “Presto al top” – FOTO

Il Siviglia, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Isco. Il centrocampista spagnolo, svincolato alla fine della scorsa stagione dal Real Madrid, era già da settimane in cerca di una sistemazione. L’interesse per Luis Alberto rimane vivo, seppur verrà tesserato anche Isco per il centrocampo. Un acquisto che, tuttavia, non preclude l’arrivo del numero 10 biancoceleste.















