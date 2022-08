CdS| Isco al Siviglia non esclude l’arrivo di Luis Alberto. Lotito vuole chiudere Ilic in settimana

Il futuro di Milinkovic è incerto, la Lazio non ha intenzione e necessità di venderlo e lui partirebbe solo per una squadra che gioca la Champions, come il Chelsea. Non è da escludere nemmeno la pista Manchester United, qualificatasi in Europa League in questa stagione. Lotito per meno di sessantacinque milioni non inizia le trattative, non è una novità. Tenere il gigante serbo significherebbe tanto per Sarri e la squadra, ecco perché Lotito ha iniziato i discorsi per il rinnovo del serbo, proporrà il prolungamento di un anno con adeguamento dell’ingaggio e clausola di rescissione, l’idea è quella di far firmare Milinkovic a settembre. A maggio Kezman e Milinkovic, avevan0 deciso di non rinnovare più con i biancocelesti. Nel mentre il Siviglia annuncia Isco, ma l’ex Real Madrid non dovrebbe escludere l’arrivo di Luis Alberto. C’è però il nodo Oliver Torres (proposto alla Lazio, che però non vuole contropartite), che gioca nello stesso ruolo del 10 biancoceleste e sarebbe di troppo a Siviglia se arrivasse il Mago. Luis Alberto domani dovrebbe tornare a lavorare in gruppo. La formula che si sta pensando per lo spagnolo, per favorire il suo trasferimento, è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, si può chiudere intorno ai 22-23 milioni. Al suo posto è pronto a subentrare Ivan Ilic, per il quale vi è un accordo sui 15 milioni tra Lotito e Setti, ma bisogna accelerare la trattava perché il giocatore gode di diversi estimatori in Serie A, come Napoli e Milan. Lotito vuole chiudere in settimana. Si lavora anche sul fronte uscite con Akpa Akpro e Acerbi. Arriva il “secondo” portiere, Ivan Provedel. L’ormai ex Spezia era in origine un attaccante con il vizio del gol. In un momento di incertezza nella sua carriera, iniziò uno stage per portieri organizzato dal Liapiave nel 2009. Lì vennero fuori le sue doti, dopo un anno nel vivaio del Chievo, è stato chiamato dal Pisa (Serie D) che gli ha affidato il ruolo da titolare, poi diverse esperienze in Serie B. Nel 2018 riportò una frattura alla tibia destra, duro colpo per il portiere che dovette stare fermo per molto. Dopo essere tornato titolare, Dragowski gli soffiò il posto. Oggi è il giorno delle visite mediche di Provedel, dopo una lunga trattativa per portarlo a Roma, Sarri lo aveva chiesto a più riprese, il ragazzo voleva la Lazio ad ogni costo. Alle 9 sarà in Mater Dei per le visite mediche di rito, prima di unirsi ai compagni a Formello e iniziare a lavorare con Sarri.

Corriere dello Sport















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: