GdS| Tutto su Ilic e Emerson Palmieri per completare la squadra di Sarri

Ieri il Siviglia ha annunciato l’acquisto di Isco, questo allontana Luis Alberto dalla squadra spagnola. La sua permanenza non è cosa fatta, infatti lo spagnolo gode dell’interesse anche di altre squadre, tra le quali le italiane, Fiorentina e Napoli. Il calciatore ora proverà a convincere Sarri e si dovrà guadagnare il posto. Milinkovic a meno di novità clamorose dovrebbe restare alla Lazio per l’ottava stagione di seguito, anche se si registra il forte interesse del Manchester United. Ieri sera è arrivato Provedel, oggi le visite mediche alla clinica Mater Dei. Sarri ha chiesto anche un terzino di piede sinistro, rimangono in lista Valeri e Emerson Palmieri (prima scelta del mister), ma il suo arrivo è vincolato alla partenza di Hysaj, che ha un contratto di altri tre anni con la Lazio. Escalante è passato alla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni in caso di salvezza, Djavan Anderson è andato a titolo definitivo al Magdeburgo. Su Acerbi c’è il Monza anche se lui aspetta l’Inter, in alternativa Juve e Milan. Da piazzare anche Akpa Akpro, Fares, Kijine, Durmisi e Adamonis (interesse della Reggina), visto che Furlanetto ha vinto il ballottagio come terzo portiere. Anche Raul Moro dovrebbe partire, probabilmente direzione Como. Infine arriva via social l’annuncio del matrimonio tra Zaccagni e Chiara Nasti. Oggi alle 19 chiude la campagna abbonamenti (ora 22.100), domani partirà la vendita dei biglietti per la prima di campionato contro il Bologna. L’obiettivo è raggiungere quota 23.000 tessere. Andrà poi scelta data per la riapertura della campagna abbonamenti dopo Ferragosto.

Il Tempo















