Di Gennaro: “Alla Lazio piace molto Ilic. Immobile è il migliore a livello italiano”

L’ex calciatore Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti affrontati si è parlato anche di Lazio. Di seguito le sue parole:

“La Lazio deve completarsi ma già si è visto lo scorso anno qualcosa di meglio da Sarri. Ha fatto diversi innesti, piace molto Ilic, ci sono giovani che devono inserirsi. La difesa l’ha messa a posto, davanti ha un grande Immobile che è il migliore a livello italiano. Poi devono crescere gli altri. Tutto è legato al futuro del centrocampo. Quest’anno ha sistemato la difesa, che era il settore più importante. Sono arrivati giocatori che ha voluto, se rimangono giocatori come Milinkovic e Luis Alberto poi… con lo spagnolo spero ci sia un chiarimento, giocatori così ti cambiano gli equilibri e li terrei tutta la vita. Quinto posto sarebbe già una conferma importante, ma l’obiettivo è giocarsi la Champions“.

Intervenuto anche l’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni. Queste le sue parole:

“Per la Lazio ripeterei il campionato scorso sarà importante. Ha fatto acquisti importanti, è arrivata quinta al primo anno di Sarri, al di sopra delle aspettative. Se si ripetesse sarebbe ottimo, difficile ora dire che può arrivare tra le prime quattro, anche se negli undici è di livello. Il modo di lavorare di Sarri può dare risultati. Ritrovare il suo Napoli è impossibile, ma Sarri non ha più avuto quella qualità. L’errore più grande è che possa riproporre quel gioco. Ha fatto delle partite molto buone anche lo scorso anno, con giocatori di un’altra qualità ma ora ha un centrocampo che può fare molto bene. Per me ripetere il quinto posto sarebbe tanta roba”.

Parla infine l’ex calciatore e tecnico Fabrizio Romondini.

“Se fossi in Sarri, io cercherei un chiarimento con Luis Alberto, che è uno dei centrocampisti più forti che c’è. Credo che si può andare avanti se c’è un obiettivo importante. Sarri ha scelto i giocatori che voleva e credo sia partito con un vantaggio. Se hai singoli come Luis Alberto, devi fare di tutto per permettergli di dare il meglio”.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: