Libor Kozák: “Ho insultato pesantemente Tare…”

L’ex attaccante della Lazio, Libor Kozák, ha parlato al portale ceco Bez Fràzì, descrivendo scene assurde da lui vissute nella sua esperienza in biancoceleste, a partire dal suo difficile approdo a Roma, ai litigi con la società, fino al trasferimento definitivo. Di seguito le parole del calciatore ceco:

“Ho insultato pesantemente Tare, fino a chiedermi come facessi a conoscere tutte queste parole e con che facilità uscirono dalla mia bocca, soprattutto dato che sono il tipo che cerca di andare d’accordo con tutti e di comportarmi dignitosamente. E soprattutto quando davanti a me c’era Igli Tare, un ragazzo grosso, albanese ed ex attaccante con una grande carriera. Avevo ventiquattro anni e dopo cinque anni al club, culminati con l’essere diventato capocannoniere dell’Europa League nella primavera del 2013, c’era molto interesse per me. Ho potuto scegliere tra diverse offerte e dal primo momento ho sentito di voler andare in Inghilterra, dove l’Aston Villa mi voleva molto. Ma il presidente della Lazio è un noto accaparratore e non ha paura di lasciare fuori dalla squadra i giocatori interessati a partire. È successo anche a me. Mi ha fermato, ho sofferto tutta l’estate e ho aspettato il permesso per trasferirmi. Ma per me volevano sempre più soldi, a un certo punto anche dieci milioni di euro, che ovviamente nessuno avrebbe pagato in quel momento. Le trattative si stavano trascinando e stavo diventando nervoso. Tuttavia, Tare, da direttore sportivo, mi ha rassicurato per due mesi di seguito che tutto si sarebbe risolto. Poco prima della fine del termine per il trasferimento, ha persino affermato che tutto avrebbe funzionato. Che si sarebbero seduti con il presidente e i dirigenti del Villa e che avrebbe fatto si che il presidente accettasse la cifra offerta e io potessi partire. A quella riunione c’era anche il mio agente e mi disse che era Tare quello che voleva sempre di più e consigliò al presidente di non approvare il trasferimento. Improvvisamente, mi ha consigliato che se volevo ancora fare qualcosa al riguardo, dovevo andare da Tare e dirgli cosa pensavo di lui. “Non hai nulla da perdere. Hai altri tre anni di contratto e ora sei comunque fuori dalla squadra, ti manderanno via comunque.” Così ho deciso di mandare il mio superiore all’inferno. Ci siamo incontrati nei garage del centro di allenamento. Ho preso fiato, mi sono fatto forza e ho iniziato a imprecare. Non capisco da dove provenivano cose così pesanti, mi sento ancora male per questo ad oggi. Dopo un po’, Tare mi ha afferrato per il collo e anche lui ha iniziato a urlare. Gli adulti giravano intorno a noi e preferivano distogliere lo sguardo, facendo finta di non esserci. Dopo cinque minuti era finita. Sono andato a casa, dove ho pianto regolarmente. Ho chiamato i miei genitori per dirgli che non so cosa mi sarebbe accaduto, perché avevo litigato con la società. La mattina dopo ho visto squillare il numero di Tare sul mio telefono. Non volevo rispondere, avevo paura che mi informasse della risoluzione del contratto o mi minacciasse su come avrebbe fatto in modo che non giocassi più da nessuna parte. Mi disse: “Fai le valigie, il trasferimento è organizzato. Puoi andare”. Non capirò mai come funzionano queste cose e cosa è cambiato improvvisamente. Io stesso non avrei mai pensato di parlare, figuriamoci in questo modo, dato che sono convinto che parolacce e litigi rendano tutto solo più difficile. Ma a quanto pare a volte è l’unica soluzione. Soprattutto in Italia. E ho letto sul giornale come Tare mi augura tutto il meglio per il nuovo club e che per lui sono un grande professionista. Non ci ho creduto per niente. A due giorni dalla fine della finestra di trasferimento, sono andato a Birmingham per unirmi alla squadra nella competizione più seguita al mondo. Ho subito capito che sarebbe stato così. L’Italia mi ha fatto diventare un attaccante del grande calcio mondiale, ma è stato solo nell’ambiente inglese che mi sono sentito me stesso. Combattimenti, gioco duro, lividi. Mi sono sentito più rilassato che mai in campo.

Pavel Nedvěd era l’idolo di tutti noi, mi sembrava un personaggio di fantasia. E circa due ore prima che ci incontrassimo al controllo antidoping, lui si divertiva con me da pari a pari, i tifosi bianconeri sugli spalti dello Stadio Olimpico di Torino gli prepararono una tale coreografia e gli mostrarono cosa significasse per loro, che mi ha fatto venire i brividi. La mia prima partita da titolare nella Lazio è stata anche l’ultima della sua carriera e non riesco nemmeno a descrivere cosa ho provato quando è sceso in campo in modo spettacolare. So solo che quando ho visto Pavel accanto a me, ho capito che tutto è possibile. Tutto. Un ragazzo di un villaggio ceco che ha lavorato tanto, nient’altro che duro lavoro, ha lasciato un segno così profondo nel cuore di tutte quelle persone. Se poteva farlo lui, perché io no? Quel pensiero mi ha riempito di una grande voglia di combattere, abbiamo perso 0-2, ma pensavo di aver fatto bene. Solo il mister Rossi ha avuto un’opinione leggermente diversa su una situazione del primo tempo, quando sono passato dalla fascia alla porta, la palla rimbalzava un po’ e ho provato a sorpassare Gigi Buffon, il portiere leggendario della Juventus. Ma l’ho colpito troppo in alto. Durante la pausa, dopo essere arrivato in cabina, Rossi mi ha preso per il collo – questo è evidentemente un mezzo di comunicazione diffuso in Italia – e mi ha gridato: “cosa diavolo pensi di fare con Buffon?”. Mi ha mangiato, mentre a me sembrava normale. Dopo lo splendido anno successivo in seconda divisione Brescia, con il quale siamo stati promossi in Serie A, sono entrato definitivamente nella formazione della Lazio e sono iniziati i grandi tempi. Ho giocato molto, ho segnato gol, abbiamo giocato in Europa League per tre anni di fila e ho sentito che qualunque cosa avessi fatto, qualunque cosa avessi deciso, fosse giusta. Mi sono sentito il re del mondo, stagione dopo stagione ero sempre più in alto. Il mio sogno d’infanzia di guadagnarmi da vivere con il calcio poteva davvero diventare realtà. Mi trovavo abbastanza a mio agio a scuola, gli insegnanti stessi venivano a sostenere il calcio ed erano amichevoli con me. Probabilmente è per questo che ho potuto finire il mio diploma di scuola superiore prima di partire per l’Italia. Quando sono arrivato a Roma con la mia Fabia tuning con finestrini neri, cerchi in lega e alettone, non pensavo che ci fossero cose brutte nella vita, nonostante il tecnico della Lazio mi disse subito al primo allenamento che non ero ancora pronto per la serie A e dovevo andare in primavera. Non ci ho giocato nemmeno i primi sei mesi. Qui ero solo e gli altri ragazzi mi guardavano come un intruso. All’inizio avevo scritto KOZAC sulla mia maglia, la gente non conosceva nemmeno il mio nome correttamente. E cosa avrei voluto, dopotutto, ero un ragazzo del secondo campionato ceco. All’inizio passavo le mie serate a chiedermi se dovevo tornare, se ne valeva la pena. “Aspetta e vedrai. Te ne vai solo se davvero ti mettono in macchina e ti rimandano a casa”, pensavo tra me e me. Forse stava arrivando davvero, perché a fine anno un agente mi ha chiamato dicendo che se non avessi iniziato a giocare almeno in primavera, il club a gennaio mi avrebbe rescisso il contratto. Non l’ho presa nemmeno male, ho capito che se sarebbe andata così sarebbe stato meglio per me e non mi sono stressato in alcun modo. Ma subito dopo hanno iniziato a formarmi, sono arrivati ​​i primi gol e alla fine di aprile ero già in prima squadra. Ho giocato gli ultimi minuti contro l’Inter per la prima volta. A San Siro, uno degli stadi più famosi al mondo. Correvo, scalciavo, era come se stessi guardando tutto da qualche parte in un’altra realtà. Alla Lazio ho preso prima il contratto giovanile, e siccome il club manda lo stipendio ogni tre mesi, ho iniziato dovendo prendere un prestito dal tecnico per pagare l’affitto. Ma non appena sono entrato definitivamente in A, il mio stipendio è aumentato in modo significativo. Non appena ho segnato qualche gol in Serie A, sono partito per comprare una nuova Porsche Cayenne, una novità per l’epoca, come ricompensa. Lo ammetto, all’epoca non capivo come un infortunio potesse trattenere qualcuno: nel calcio vedi costantemente qualcuno intorno a te che ha qualche tipo di problema di salute. Ovunque nei club ci sono ragazzi che non giocano da forse sei mesi, c’erano anche nella Lazio, ma io ho fatto finta di non vederli. Non volevo ammettere che esistesse una cosa come un infortunio a lungo termine e che potesse succedere anche a me. Forse ho avuto una distorsione alla caviglia, a volte ho saltato una settimana, ma starei fuori per molto tempo? Niente affatto, non andavo nemmeno dai massaggiatori della Lazio. Il mio corpo è fatto per questo, posso sopportare qualsiasi cosa. Ho sempre giocato duro e senza troppo rispetto, ho mandato due giocatori del Milan in ospedale. Prima, Bonera, a cui ho dato una gomitata e gli ho aperto la testa. È stato sostituito da Legrottaglie, un veterano che in un scontro è entrato sul pallone a testa in giù, mentre io sono andato con il piede. Lo colpii sul sopracciglio. C’era sangue dappertutto. Tutta la loro squadra si è precipitata verso di me, compresi i miei compagni di squadra che volevano difendermi, e ne è seguita una rissa. Non ho fatto nulla con l’obiettivo di fare del male, e poi un Ibra furioso è venuto da me. Tutti sanno la reputazione di Zlatan. Anch’io sono alto, ma in quel momento lui sembrava alto tre metri. Stavo solo aspettando di vedere se mi avrebbe tagliato a metà o masticato. Mi ha semplicemente afferrato, mi ha guardato e ha detto: “Giovanotto, stai calmo”. Dopo la partita, abbiamo scambiato la maglia e mi ha persino elogiato per aver giocato bene. Di parere diverso era Adriano Galliani, che ha dichiarato sui giornali che Kozák sarebbe dovuto andare in prigione per i suoi interventi. Ho sofferto nelle partite successive, mi hanno fischiato proprio tutto. Non appena mi avvicinavo a qualcuno, fischiavano. Nonostante la Lazio mi abbia ufficialmente difeso, dicendo che gli arbitri così mi avrebbero rovinato la carriera, i tifosi hanno protestato, ma è stato inutile. L’influenza di Galliani fu maggiore. Ho urlato all’agente al telefono che non potevo più giocare e lui non aveva nemmeno niente da dire perché era così. Questo è stato anche uno dei motivi per cui ho giocato meglio in Europa League e perché volevo lasciare l’Italia al tempo”.













RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: