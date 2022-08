CdS | La Lazio a sorpresa si inserisce per Lo Celso: Sarri spinge

La sessione di marcato è ancora nel vivo e non sono esclusi colpi di scena: stando a quando riporta il Corriere dello Sport, la Lazio si è inserita per Giovanni Lo Celso, in uscita dal Tottenham. Paratici cede l’argentino in prestito con riscatto, forse non obbligatorio. E’ una mezzala offensiva che potrebbe tornare al Villarreal dove ha giocato gli ultimi 6 mesi, oppure arrivare in Italia: lo tratta infatti la Fiorentina, mentre il Napoli sembra si sia defilato. Domani è atteso Commisso a Firenze per accelerare, in Inghilterra accostano il giocatore ai viola per 17 milioni. Sul fronte biancoceleste, il calciatore porterebbe qualità a centrocampo e Sarri si starebbe battendo per lui.















