Lazio-Bologna, ecco la designazione arbitrale

Con un giorno di ritardo rispetto a quando era previsto, è appena iniziata la vendita libera per Lazio-Bologna, prima giornata di campionato. Il match si giocherà domenica 14 agosto allo Stadio Olimpico alle 18.30 e i biglietti, come lo scorso anno, sono disponibili sul portale Vivaticket. Ricordiamo che la Curva Nord non è aperta alla vendita in quanto esaurita per gli abbonamenti, ma restano comunque liberi gli altri settori.

Ecco i prezzi senza agevolazioni:

Distinti Nord/Sud: 25 euro

Tribuna Montemario: 70 euro

Tribuna d’Onore: 200 euro

Tribuna Tevere: 40 euro

Tribuna Tevere Top: 60 euro













