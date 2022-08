Chelsea, Jorginho: “Bellissimo il mio lavoro con Sarri, ma tutti dicevano che ero qui solo grazie a lui”

La loro avventura al Chelsea è iniziata insieme nel 2018: Sarri e Jorginho sono approdati in Premier partendo entrambi dal Napoli. In una puntata di ‘The Pride‘ il giocatore ha parlato anche dell’attuale allenatore della Lazio e della loro esperienza condivisa: “Il lavoro che ho fatto con lui è stato bellissimo, siamo arrivati insieme. Mi ha dato fastidio però quando dicevano che fossi qui solo perché c’era lui. Quando se n’è andato l’ho vista come un’opportunità per me, per dimostrare a tutti che si sbagliavano“.

