FORMELLO – Prove tattiche e partitella. Ancora assente Pedro

Dopo la seduta mattutina, i biancocelesti sono tornati in campo per la seconda seduta di giornata. Confermate le assenze della mattina: Pedro ancora fermo, assieme agli esuberi Acerbi, Akpa e Kiyine.

Sul campo centrale sono arrivati per primi i portieri, con il riscaldamento del resto del gruppo che è andato in scena sul campo adiacente. Successivamente è stata la volta della partitella, vinta per 3-1 dai rossi. La seduta è terminata anzitempo, interrotta dallo staff a causa del diluvio che ha colpito varie parti di Roma nel pomeriggio.

Dopo la ripresa degli allenamenti andata in scena ieri dalle 18:00, i biancocelesti sono tornati in campo a Formello in mattinata, per la prima delle due sedute di allenamento in programma oggi.



Ancora assente Pedro, con lo spagnolo che è fermo dall’amichevole giocata in Spagna contro il Valladolid. Dopo l’iniziale riscaldamento sul campo centrale con dei circuiti tecnici, la squadra è stata divisa per reparti: sul secondo campo difensori e portieri, sul campo centrale invece il lavoro di centrocampisti e attaccanti, che hanno lavorato su azioni con conclusioni in porta.

La seduta si è conclusa con un’esercitazione sui cross, con la squadra che tornerà a lavorare nel pomeriggio.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: