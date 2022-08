Lazio-Bologna| Calciomercato, come si presentano le due squadre alla prima di campionato

Sabato inizierà la nuova stagione di Serie A 2022-2023, la Lazio giocherà la prima di campionato domenica, in casa contro il Bologna. Il calciomercato estivo terminerà il 31 agosto, ma vediamo come si presentano le due squadre a questa prima giornata. In casa Lazio ci sono stati cambiamenti importanti, otto acquisti fino ad oggi, abbassata l’età media della rosa dai 27,4 anni della scorsa stagione (era la terza rosa più vecchia del campionato) a 25,1 anni. Sono stati acquistati calciatori funzionali al gioco di Sarri, senza colpi a effetto, ma atti a concretizzare l’idea di calcio del mister. Diversi di loro, con più di qualche probabilità faranno i titolari. In porta sarà sempre vivo il ballottaggio Maximiano-Provedel. La difesa è il reparto che da anni è considerato il punto debole dei biancocelesti, spesso a corto di alternative e con i titolari non sempre all’altezza. Quest’anno sono stati acquistati Romagnoli, Casale e Gila per rafforzare la linea difensiva, senza dimenticare il rinnovo di Patric (voluto da Sarri), manca un terzino sinistro, in pole i nomi di Emerson Palmieri e Valeri, che arriveranno se Hysaj partirà. Ancora da risolvere il nodo Acerbi. Il centrocampo è legato alle uscite, nello specifico Lotito sta cercando di piazzare Luis Alberto (il Siviglia ha mostrato forte interesse), ma anche Akpa Akpro e Kiyine sono con le valigie in mano. L’uscita del 1o biancoceleste (valutato dalla Lazio sui 20-22 milioni), permetterebbe di sbloccare la situazione Ilic, bloccato da tempo da Lotito, che ha un accordo con Setti sulla base di 15 milioni di euro, ma il presidente del Verona aspetterà il patron biancoceleste fino al 15/20 agosto, poi ascolterà anche altre proposte. Il nuovo regista, Marcos Antonio, fa ben sperare, velocità, visione di gioco, recupero palla e tanta tecnica sono le caratteristiche del giovane brasiliano ex Shakhtar, anche se sostituire un gigante come Leiva non sarà affatto semplice. Per quanto riguarda Milinkovic invece, più i giorni passano e più le possibilità di una sua permanenza a Roma aumentano, non si registrano offerte ad oggi per il serbo. Vecino sarà un rincalzo importante, fornirà alla Lazio quel tocco di esperienza che manca. Il reparto offensivo ha visto l’uscita di Vedat Muriqi e l’ingresso del giovane talento classe 2002 Matteo Cancellieri, che agirà da vice Immobile, o almeno questa è l’idea iniziale. Il Bologna di Mihajlovic invece ha cambiato meno. Venduti i tre giovani talenti Hickey, Theate e il centrocampista Svanberg, è riuscita a raccogliere un bel tesoretto. Sul fronte entrate l’acquisto di Cambiaso fa sorridere il mister del Bologna, insieme al giovane Ferguson. Viva ancora la trattativa per Shomurodov della Roma. Trattenuto Arnautovic, al quale il Manchester United sembra aver rinunciato, così il numero 9 si prepara a difendere nuovamente i colori rossoblu, cercando di ripetere la stagione positiva dello scorso anno.















