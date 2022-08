Pedullà: “Luis Alberto spera ancora nel Siviglia”

Secondo quanto riportato dal sito www.alfredopedulla.com, nonostante le smentite di Monchi e l’arrivo di Isco al Siviglia, Luis Alberto spera ancora di poter tornare in patria e non ha la testa di stare dentro la Lazio. La società biancoceleste, però, non accetta altre formule oltre al prestito con obbligo di riscatto per lasciarlo partire: qualora arrivasse l’offerta giusta, la società biancoceleste andrebbe dritta su Ilic. Il centrocampista del Verona è stato indicato da Sarri come eventuale sostituto dello spagnolo e Lotito lo ha bloccato da tempo: si spera che, in caso, sarà ancora possibile chiudere l’operazione.















