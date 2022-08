GdS| Da risolvere la grana Acerbi. Sergej sempre più vicino alla permanenza alla Lazio

Milinkovic è ogni anno al centro del mercato della Lazio, puntualmente è dato per partente, ma alla fine resta sempre in biancoceleste, per la gioia dei tifosi. Kezman è sicuro che porterà alla Lazio un’offerta entro la fine della sessione estiva di mercato, ha contatti con diversi club di Premier. Le pretese del patron biancoceleste si sono anche abbassate per il serbo, qualche anno fa valutato non meno di 100 milioni, oggi potrebbero essere presi in considerazione anche 70/80 milioni. Lotito proporrà al numero 21 un prolungamento di contratto di un altro anno, portandolo a scadenza nel 2025, con adeguamento e inserimento di una clausola di rescissione. Si prospetta anche il Mondiale in Qatar, per il quale il serbo dovrà tenersi pronto e la Lazio gli garantisce tanto gioco e centralità nel progetto. Il caso Luis Alberto non rientra mai, difficilmente lo vedremo dal 1′ domenica, Basic si sta allenando bene da inizio estate e sembra l’indiziato principale a vestire una maglia da titolare. Il Mago però è tornato dopo due giorni di assenza dagli allenamenti, nel periodo successivo al ritiro in Germania e ora si sta allenando a Formello, anche se Lotito sta cercando di accontentare il giocatore sul mercato. Ilic pronto da settimane a vestire biancoceleste. Con otto acquisti fatti, vedremo diversi ballottaggi domenica all’Olimpico e durante tutta la stagione. L’arma principale è però Maurizio Sarri, Lotito ha disegnato il mercato su misura per il tecnico, si fida di lui, un vero e proprio “uomo di campo” che il patron biancoceleste è pronto a seguire.

