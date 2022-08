Il Messaggero| Domani Romagnoli coronerà il suo sogno. Via al piano Champions

«La più grande emozione della mia vita sarà entrare all’Olimpico con la maglia della Lazio». Domani sarà quel giorno per Romagnoli e tutta la sua famiglia sarà allo stadio. Sarri alla difesa ci ha lavorato in ritiro in maniera maniacale, ieri mattina col suo staff ha analizzato tutti i dati dei suoi giocatori con Kama.sport. Bisognerà fare attenzione anche al nuovo regolamento, in particolare al fuorigioco, illustrato nei giorni scorsi dal referente degli arbitri Gabriele a Formello. Sarri non vuole lasciare nulla al caso e, anche per questo, preferisce partire con il gruppo più rodato. Romagnoli già titolare indiscusso. Esordirà in biancoceleste contro Mihajlovic (altro idolo dei tifosi biancocelesti), che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, convincendo Berlusconi a spendere 25 milioni per trascinarlo a Milano. Domenica si andrà oltre i 40mila spettatori all’Olimpico per l’inizio della nuova stagione. Maximiano dovrebbe partire da titolare, Carlo Ancelotti assicura: «Ha disputato una grande Liga l’anno scorso, ha ottima tecnica ed è pronto anche per il campionato italiano. Ho avuto modo di allenare invece Gila, è giovane, ma ha un grosso potenziale, oltre ad essere serio, attento e aggressivo». Il piano Champions di Sarri prevede una partenza forte: fare più punti possibili da domani sino a dicembre, poi largo a una nuova preparazione per la seconda parte del campionato. Per il mondiale in Qatar partiranno soltanto Milinkovic e Vecino, il resto della rosa resterà a Formello. Questo è un grande vantaggio per la Lazio.

