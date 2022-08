Lazio-Bologna, Mihajlovic: “Siamo tornati al modulo che ci dà più garanzie. Tifo Lazio, ma non domani”

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic per quanto riguarda il match Lazio-Bologna, in programma domani alle 18.30. Ecco cosa ha detto il mister rossoblù, che ha portato con sé anche Arnautovic, Soriano, Medel e l’ex Lazio De Silvestri:

“Ci aspettiamo di fare meglio dello scorso anno, questo Bologna è un gruppo che è ed è sempre stato unito. Il mercato non è ancora finito, bisogna avere fiducia nella società e io ce l’ho. Tutti noi sappiamo che abbiamo venduto giocatori forti e che dobbiamo rimpiazzarli, ma ne parleremo alla fine.

Ci siamo accorti che giocando in un certo modo non siamo abbastanza pericolosi, quindi in questo momento siamo tornati al modulo che ci dà più garanzie, poi si vedrà. Domani giochiamo contro la Lazio e non sarà facile, le prime di campionato sono sempre strane. Dobbiamo giocare come sappiamo, senza paura, consapevoli dei loro punti forti e punti deboli.

La Lazio è una squadra importante, davanti è sempre la stessa, si sono rinforzati ma hanno cambiato anche portiere. Non so se se siano più forti o meno dell’anno scorso, ma sicuramente avere alle spalle un anno di lavoro con Sarri gli dà qualche vantaggio. Sono curioso anche io perché tifo Lazio, ma non domani.“















