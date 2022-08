Il Messaggero | Milinkovic c’è. Acerbi in lista

Siviglia sparito e Luis Alberto si ripropone. Un segnale lanciato attraverso i social. «Inizia una nuova stagione. Non vedo l’ora di ricominciare a giocare».

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri in conferenza stampa Sarri ha protetto lo spagnolo anche se il dubbio sulla sua permanenza in biancoceleste rimarrà fino al 1 settembre. La Lazio aveva già scelto e individuato il sostituto, ovvero il centrocampista del Verona Ivan Ilic. Lotito ha invitato il serbo ad aspettare: lo prenderà solo nel caso in cui partisse il Mago e, al momento, non sembrano esserci i presupposti. Oggi all’Olimpico comincerà a partire dalla panchina.















