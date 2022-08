La Mizuno celebra le nuove maglie: “L’attesa è finita, torniamo allo stadio Olimpico” – VIDEO

Manca pochissimo all’inizio di una nuova stagione di Serie A. Quest’anno si comincia prima del solito, addirittura prima di Ferragosto, causa pausa Mondiali tra novembre e dicembre. La prima partita della Lazio sarà contro il Bologna in casa, esattamente come nell’annata 2015/16. In quell’occasione finì 2-1 per i padroni di casa, con le reti di Biglia e Kishna. Quel campionato, iniziato sotto la guida di Pioli e terminato sotto Inzaghi, la Lazio lo chiuse ottava. Ma come sono andati gli altri campionati degli anni 2000 dopo aver giocato la prima in casa?

DAL 2001/02 AL 2009/10

Iniziamo dalla stagione 2001/02, la prima del nuovo millennio iniziata giocando in casa. Il match era contro il Piacenza e terminò 1-1; la Lazio, poi, chiuse la stagione al terzo posto.

Nel 2003-04, i biancocelesti hanno aperto la propria stagione giocando in casa contro il Lecce, vincendo per 4-1, e l’hanno chiusa al sesto posto.

Non bene nel 2005/06, che nonostante un buon avvio contro il Messina (1-0, Pandev), la Lazio arrivò 16esima in classifica.

Mediocri, invece, le stagioni 2007/08 e 2009/10: chiuse entrambe al 12esimo posto dopo aver iniziato rispettivamente con il Torino (2-2) e con l’Atalanta (1-0).

DA 2011/12 AD OGGI

Se le partite in casa del primo decennio hanno sempre portato punti, lo stesso non vale per quelle del secondo. La stagione 2011/12 è stata particolare: la prima di campionato in casa si sarebbe dovuta giocare contro il Chievo, ma per lo sciopero dei calciatori fu recuperata solo a dicembre e finì 0-0. In termini cronologici, dunque, la prima tra le mura amiche di quella stagione fu contro il Genoa, persa 1-2. Quella stagione poi si concluse con un quarto posto.

Andando avanti, nel campionato 13/14, troviamo sempre il Chievo, stavolta anche cronologicamente, e il risultato fu sempre 0-0; campionato poi chiuso al nono posto.

Dopodiché ci fu Lazio-Bologna nel 2015/16, già citata nell’introduzione, e poi Lazio-Spal nel 2017/18, conclusasi anche questa 0-0, ma con una posizione diversa nella classifica finale (quinto posto).

La stagione seguente (19/20) è stata comunque iniziata in casa, con il Napoli questa volta: il match terminò 1-2 per i partenopei e quell’anno la Lazio concluse il campionato all’ottavo posto.

Andata male anche la stagione successiva aperta all’Olimpico (2020/21) contro l’Atalanta, in cui i biancocelesti persero malamente (1-4), migliorando però la posizione in classifica (sesto posto).















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: