Lazio-Bologna, Immobile nel post: “Abbiamo dimostrato carattere, come chiede il mister. Questo gol è per tutto il popolo laziale”

Alla fine ci pensa sempre Ciro. Anche quest’anno ha segnato all’esordio e anche quest’anno la Lazio porta a casa i tre punti grazie al suo bomber. Immobile subito dopo la partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole: “Ho segnato un gol che pesava tantissimo. Abbiamo meritato la vittoria non tanto per il gioco espresso, ma per le difficoltà che abbiamo incontrato durante la partita e per le situazioni che si sono create. Questa squadra ha dimostrato grande carattere, ovvero quello che ci mancava per fare il salto di qualità e che ci ha sempre chiesto il mister. I tifosi meritavano questo tipo di partita: lottare e avere fame di vittoria. Il gol è per tutto il popolo laziale.”















