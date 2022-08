Lazio-Bologna, le probabili formazioni

AGGIORNAMENTO ORE 22:47 – Terminano i primi anticipi di Serie A con le gare delle 20:45, che hanno visto il Lecce affrontarsi contro l’Inter e il Monza contro il Torino. La prima partita termina con il risultato di 1-2, con la squadra di Inzaghi che ha trovato il vantaggio con Lukaku, raggiunto poi da Ceesay per i giallorossi. Alla fine sono i nerazzurri ad avere la meglio grazie alla rete di Dumfries in extremis. Quanto a Monza-Torino invece, la gara si è conclusa con il risultato di 1-2, coni granata che hanno trovato il doppio vantaggio con Miranchuk e Sanabria. Ad accorciare le distanze per il Monza ci ha pensato Dany Mota.

Riparte la Serie A e terminano gli anticipi di questa prima giornata. Allora ore 18:30 si sono sfidate Milan e Udinese, garavterminata 4-2 per i rossoneri. In gol per la squadra di Pioli Theo Hernandez, Rebic (doppietta) e Brahim Diaz. Per i friulani in rete Becao e Masina. Nel secondo anticipo si sono sfidate Sampdoria e Atalanta, con i bergamaschi che hanno raggiunto il successo per 0-2 grazie ai gol di Toloi e Lookman.















