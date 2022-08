Lazio, buona la prima: rimonta sul Bologna – FOTO

Nuova stagione, vecchi problemi. Continuano i guai per DAZN, che non ha potuto garantire il servizio durante Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna. Questa volta, però, i problemi sono iniziati in Giappone, dove molti utenti si sono lamentati di non riuscire a vedere la Liga, precisamente il match Cadice-Real Sociedad. Dall’Asia all’Europa, i problemi sono immediatamente arrivati anche in Italia con la Serie A. I tifosi si sono lamentati sui social dei problemi riscontrati, con la maggior parte degli utenti che non riusciva a vedere la Serie A perché l’app “buttava fuori” o perché erano “connessi troppi dispisitvi”, nonostante fosse uno solo.

Come spiega il Corriere della Sera, le polemiche erano già iniziate nella giornata di ieri, con Enrico Mentana, direttore di La7, che sui social ha sfogato il suo risentimento contro la piattaforma per non esser riuscito a seguire l’Inter, sua squadra del cuore: «Dopo mezz’ora che guardo Lecce-Inter, Dazn mi oscura la partita e mi chiede di riabbonarmi, dopo avermi regolarmente spillato i soldi ogni mese. Dazn, cordialmente: impara a rispettare i clienti».

La piattaforma si è scusata pubblicamente sui social, affermando che stanno lavorando sodo per risolvere tempestivamente i problemi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)















