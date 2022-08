MOVIOLA | Giornata impegnativa per Massimi

A dirigere l’esordio della Lazio in Serie A è stato Luca Massimi, della sezione di Termoli. Nel primo tempo tra i biancocelesti e il Bologna sono molti gli episodi da andare a rivedere.

Al quinto minuto della gara c’è subito l’espulsione per il nuovo portiere biancoceleste Maximiano, reo di aver preso il pallone con le mani fuori dall’area di rigore, con Arnautovic a due passi.

Al minuto 35’ viene invece concesso un rigore al Bologna. L’autore del fallo è Zaccagni, colpevole di aver messo giù Sansone in area di rigore.

Giuste le decisioni di Massimi, come giusta è quella di espellere per doppio giallo Soumaoro, che già ammonito per un fallo su Zaccagni stende anche Lazzari, provocando la propria espulsione.

Nel secondo tempo poco da segnalare per l’operato di Massimi.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: