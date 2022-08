Prima vittoria anche per Provedel e Vecino. La loro gioia sui social – FOTO

L’ex giocatore della Lazio Mauro Zarate, tramite le proprie storia su Instagram, ha pubblicato tre foto in cui fa prima vedere di seguire la partita dei biancocelesti col Bologna, per poi scrivere “Dai che arriva il 2-1” e mostrarsi felice alla terza foto. Il tutto con foto del suo televisore mentre trasmetteva la gara tra la Lazio e il Bologna. Sono passati anni ma la passione per i colori biancocelesti non sembrano essere passati in Mauro Zarate.















