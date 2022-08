TMW| Accelerata della Lazio per un giovane talento: trattativa vicina alla chiusura

Secondo quanto riportato da TMW la Lazio sarebbe vicina alla chiusura di un colpo per il futuro. Si tratta di Ahmed Sanogo della Vis Pesaro. I biancocelesti avrebbero infatti fatto un’accelerata in modo importante nelle ultime ore avvicinandosi alla chiusura della trattativa per portare a Roma il classe 2004 italo-ivoriano.















