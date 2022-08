GdS| Immobile rimedia all’errore di Maximiano. Lazzari in forma smagliante

La decide ancora il solito Ciro Immobile, davanti a più di quaranta mila laziali venuti a sostenere la squadra alla prima in casa. Buio per Maximiano che si fa espellere a sei minuti dall’inizio della partita per un’ingenuità inspiegabile. La Lazio rimane in dieci, Provedel debutta e fa bene. Al termine del primo tempo anche il Bologna finisce con un uomo in meno, con Soumaoro che viene espulso per doppio giallo. Un Lazzari in forma eccelsa mette la squadra di Mihajlovic in continua difficoltà, il neo acquisto del Bologna Cambiaso non può fermare il 29 biancoceleste che ha un altro passo . Luis Alberto entra in campo, subito in sintonia con Milinkovic, è proprio da loro che parte l’azione che porterà poi al gol di Immobile su imbucata del serbo. Quando Sinisa viene a Roma si sa, riceve sempre un’accoglienza con i fiocchi dal pubblico biancoceleste, una stima reciproca che dura da anni. Il tecnico rossoblù riconosce la differenza qualitativa tra le rose e sopratutto la maggiore disponibilità della Lazio di mandare in campo “titolari” freschi dalla panchina. Anche Sarri in conferenza si è detto contento della partita dei suoi ragazzi, che hanno dimostrato di avere quel carattere che l’anno scorso più volte è mancato. Maximiano commette un grave errore, ma il mister comprende l’emozione del debutto di un classe 99 e promette che questo episodio non condizionerà le sue scelte future.

