Canigiani: “L’abbonamento in Curva Sud non è ancora disponibile”

La Lazio esce vittoriosa dalla prima gara di campionato contro il Bologna, conclusasi con il risultato di 2-1. I biancocelesti sono riusciti a ribaltare l’iniziale svantaggio subito nel primo tempo, rimontando con un autogol e con la rete di Immobile. Una partita da vera Lazio: sofferta, sopratutto nella prima frazione con l’immediata espulsione di Maximiano e il rigore segnato da Arnautovic, poi ripresa e vinta sul finale. Un successo che da carica alla squadra e regala gioia ai 40.000 tifosi presenti allo stadio per sostenerla. Tanti i nuovi giocatori scesi in campo ieri, tutti acquistati in questa sessione di mercato estiva. Ben 8 colpi messi a segno dalla Società capitolina, di cui 5 hanno già fatto il proprio esordio in biancoceleste nella prima gara stagionale. Si tratta di Maximiano, Provedel, Romagnoli, Vecino e Cancellieri. Com’è andato la loro prima gara con l’aquila sul petto?

Il bilancio è pressoché positivo, unica nota dolente quella di Luis Maximiano. Il portiere come anticipato, è stato protagonista in negativo della gara, in quanto la sua prima partita con la Lazio è terminata dopo solamente sei minuti. Il motivo è l’espulsione procurata abbastanza ingenuamente per aver afferrato il pallone con le mani fuori dall’area. Un errore fatale non notato immediatamente dall’arbitro, ma dal Var in un secondo momento, che è costato caro alla squadra rimasta in dieci dopo pochi minuti di gioco. Al suo posto, è entrato Ivan Provedel, la vera sorpresa in positivo della sfida. L’estremo difensore, nonostante sia arrivato pochi giorni fa a Roma e la difficoltà di esordire in una situazione così delicata, si è dimostrato freddo e pronto all’azione. Determinanti alcune sue parate che sull’1-0 hanno tenuto in piedi la Lazio, consentendo poi la rimonta. Buona la prima anche per Alessio Romagnoli, il quale anche se visibilmente emozionato è sempre stato attento non commettendo alcuna sbavatura in difesa. Poi ci sono i subentrati, che a gara in corso sono stati chiamati in causa da mister Sarri per dar man forte alla squadra. Nel secondo tempo hanno fatto il loro ingresso sia Vecino che Cancellieri, ai quali sono stati concessi più o meno 13 minuti. A farsi notare di più tra i due durante questo arco di tempo è stato principalmente l’esterno d’attacco, che ha recuperato alcuni palloni e ha regalato qualche sgaloppata palla al piede sulla fascia.

Dunque, il bilancio dell’esordio dei nuovi arrivati si può giudicare complessivamente positivo, nell’attesa di vedere all’azione anche i restanti Marcos Antonio, Casale e Gila, che ieri non sono scesi in campo. Chissà poi, se da qui alla fine del calciomercato, i giocatori a dover esordire con la maglia della Lazio non possano diventare di più…















