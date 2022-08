Cassano: “La Lazio farà una grande stagione, acquisti giusti”

Antonio Cassano ha parlato in merito alla Lazio di questa stagione, esprimendosi circa i nuovi acquisti e quello che i biancocelesti possono fare quest’anno esprimendo un giudizio positivo. Queste le sue parole:

“Secondo me la Lazio farà una grande stagione e potrà giocarsi il quarto posto. Sono convinto che alla fine potrà riuscirci. Gioca bene e ha fatto degli acquisti giusti, con Romagnoli e Marcos Antonio possono fare bene. Con l’idea di Sarri si può fare una grande stagione, come ho detto lo scorso anno si è portata avanti col lavoro di Sarri, e con questi acquisti si può fare bene. Anche in porta, con Provedel e Maximiano che giocano come vuole Sarri”.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: