Giudice Sportivo, squalifica per Maximiano ed Escalante

Archiviata la prima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha confermato le squalifiche per i calciatori che sono stati espulsi durante la prima gara di campionato. Tra questi presenti il nuovo portiere biancoceleste Maximiano e l’ex centrocampista della Lazio Gonzalo Escalante, espulso in Fiorentina Cremonese. Ecco quanto riportato dal Giudice Sportivo:

Maximiano (Lazio) per aver volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore impedendo ad un avversario di andare a rete.

Escalante (Cremonese) per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco.















