Dazn, come ottenere i rimborsi dopo quanto accaduto lo scorso weekend

In questo caso specifico l’utente avrà il ruolo più importante nella richiesta dell’indennizzo, da inviare entro sette giorni dal manifestarsi del problema, inviando una domanda via email a richiestarimborsodazn@dazn.com o via pec a richiestarimborsodazn@dazn.com. La piattaforma chiede di compilare un modulo disponibile in formato Pdf nella sezione Help del sito.

Successivamente l’utente dovrà dimostrare che il problema di accesso non è avvenuto per un problema della propria connessione. Per farlo si dovrà accedere a Misurainternet.it per eseguire un test della rete. All’invio del modulo bisognerà allegare lo screen dei dati emersi, al fine di verificare la correlazione tra evento e richiesta di rimborso, andando a specificare che dispositivo è stato utilizzato. Per far sì che la richiesta venga lavorata, si terrà conto solo degli screenshot o della fotografia del dato del dispositivo utilizzato: altre grafiche non saranno ritenute valide.

Per fare la richiesta bisognerà inoltre utilizzare lo stesso indirizzo email del proprio abbonamento Dazn, seguendo in maniera clinica tutte le indicazioni fornite all’interno della sopracitata sezione Help del sito.

Successivamente serviranno gli screenshot della cronologia dei pagamenti, che si può trovare facilmente all’interno della sezione Il mio account sul sito della piattaforma streaming, oltre che l’evidenza fotografica, in formato Jpeg o Png del malfunzionamento.