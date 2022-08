Torino-Lazio, ecco chi arbitrerà il match

Dopo la ripresa di ieri, i biancocelesti sono tornati in campo a Formello per la prima delle due sedute previste oggi. Prosegue il differenziato per Pedro, con lo spagnolo che è tornato a lavorare dopo il problema accusato in Spagna contro il Valladolid. Regolarmente in campo Romagnoli, che aveva effettuato ieri pomeriggio lavoro differenziato. Dopo un riscaldamento tecnico, il gruppo ha svolto un lavoro tattico diviso per reparti: sul secondo campo i difensori, assieme a Provedel e Adamonis, mentre sul campo centrale presenti centrocampisti e attaccanti con Maximiano e Furlanetto. La seduta si è conclusa con delle conclusioni verso la porta di centrocampisti e attaccanti, con i biancocelesti che torneranno in campo nel tardo pomeriggio.















