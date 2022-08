FORMELLO – Pedro si allena regolarmente con i compagni

Prosegue la marcia di avvicinamento alla prima trasferta stagionale biancoceleste: sabato alle 18.30 gli uomini di Maurizio Sarri affrontano allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata di Ivan Juric. I biancocelesti sono tornati ad allenarsi a Formello nel pomeriggio, in una seduta che ha visto il ritorno in gruppo di Pedro, che dopo due giorni di lavoro differenziato è tornato a prendere parte all’allenamento assieme al resto del gruppo. Dopo un’iniziale riscaldamento fatto di torello e attivazione atletica, è stato il momento delle prove tattiche, seguite da una partitella a campo ridotto con gli stessi schieramenti. Infine il gruppo si è esercitato sulle palle inattive.

In vista del match con il Torino in porta è pronto Provedel, che tanto bene ha fatto la scorsa domenica subentrando dopo l’espulsione di Maximiano. Davanti al portiere pronta la stessa linea difensiva vista con il Bologna, con Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic, con Casale che ha scontato la squalifica e che quindi verrà convocato per la sfida. A centrocampo il ballottaggio è tra Basic e Luis Alberto, con Marcos Antonio pronto a subentrare a partita in corso dopo i novanta minuti in panchina con il Bologna. In avanti confermati Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.













