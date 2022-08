GdS| Ok Romagnoli-Provedel. Marcos Antonio e Casale lavorano per guadagnarsi un posto da titolari

L’Inter non ha soldi da investire, ma ha bisogno di un centrale di difesa, il bivio è tra Akanji (27) e Acerbi (34). Il Borussia Dortmund chiede 20 milioni di euro per lo svizzero, troppi per le casse nerazzurre, mentre Lotito chiede la cessione definitiva o l’obbligo di riscatto e valuta il centrale della nazionale 5 milioni di euro. Anche questa soluzione per l’Inter non sembra essere ottimale, ma si attenderanno gli ultimi giorni di mercato, quando la trattativa potrebbe subire una svolta. Il capitolo Luis Alberto sembra aver trovato nuovamente pace dopo le parole di Tare, che prima di Lazio-Bologna ha annunciato che lo spagnolo rimarrà a Roma. Dal canto suo il 10 biancoceleste ha parlato con Sarri e si è rimesso a disposizione della squadra. Nel corso dell’estate il mister ha pensato ad una doppia soluzione per il centrocampo, uno da utilizzare nelle partite in cui ci sarà più libertà dal punto di vista della costruzione del gioco e uno funzionale ad un gioco più conservativo, per avere maggiore equilibrio. Luis Alberto a piccoli passi si è riavvicinato alla Lazio, Sarri stesso lo ha confermato in conferenza stampa dopo il primo match della stagione. Non è un segreto che il mister voleva sostituire lo spagnolo con Ilic, ma senza la cessione del 10, non sembrano esserci le condizioni per un arrivo del serbo. Serve un terzino mancino, Emerson è la prima scelta del tecnico, il problema è che Hysaj e Fares non hanno offerte. Negli ultimi giorni il terzino di proprietà del Chelsea è stato accostato al West Ham, ma le richieste di ingaggio avrebbero allontanato la squadra inglese. Dal canto suo Emerson vorrebbe tornare in Italia, la Lazio sarebbe opzione gradita e il Chelsea lo vuole cedere. Anche Marcos Alonso (31) è dato tra i partenti, il suo procuratore è Ramadani, che ha buoni rapporti sia con Sarri che con la Lazio, ma ancora non si registrano interessamenti. Vanno ceduti anche Akpa Akpro, Kiyine e Raul Moro (in prestito). Il primo aveva l’interesse del Lecce. Furlanetto è stato ceduto al Renate (Serie C). Il terzo portiere per Serie A e Coppa Italia sarà Adamonis. In Europa non sarà inserito per non occupare un posto tra gli over, al suo posto ci sarà Federico Magro (classe 2005). Sold out il settore ospiti per la trasferta di Torino, 1.430 i biglietti venduti. La campagna abbonamenti terminerà nuovamente oggi alle 19, dopo l’apertura straordinaria di questi giorni. Ieri sono state acquistate altre 400 tessere, si è arrivati a 24.500 abbonamenti sottoscritti. Da domani partirà la vendita dei tagliandi per la partita con l’Inter, per i quali la Lazio ha già svelato i prezzi, il costo ammonterà a 40 euro per Curva e Distinti.

Corriere dello Sport















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: