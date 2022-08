Il Tempo| Lazzari è imprendibile sulla fascia. Sarri spinge per un terzino mancino

Sarri ha puntato su Lazzari e alla fine ha vinto la sua scommessa, un quinto di centrocampo trasformato a meraviglia in un terzino destro. Sembra infermatile quando prende velocità, palla al piede risulta decisivo, con il Bologna è stato il migliore in campo: prima ha avuto il merito di far espellere Soumaoro (fallo e secondo giallo), poi quello di fornire il cross, poi deviato da De Silvestri che ha portato il risultato in pareggio. Nel post partita Sarri ha sottolineato: «Lazzari era partito condizionato dal fatto che pensava di non essere adatto a giocare in una linea a 4, mentre ora sta dimostrando che può». Il 29 conferma: «Il mister mi ha sempre dato tanta fiducia sin dal ritiro dell’anno scorso. Era un ruolo mai fatto in carriera. Ci è voluto qualche mese in più per ingranare ma sono felice perché mi piace tantissimo». Sarri vorrebbe un altro giocatore così anche sull’altra corsia, un mancino di ruolo è necessario per proseguire la crescita. Ecco perché il mister ha insistito nel chiedere un giocatore con quelle caratteristiche. Emerson Palmieri è da tempo la prima scelta. Il Chelsea ha aperto alla possibilità del prestito, ma la Lazio non ha mai affondato il colpo. Senza l’uscita di Acerbi è difficile che Lotito investa ancora. Dopo il no al West Ham, il centrale aspetta la chiamata di Inzaghi all’Inter, che sembra essere l’unica destinazione gradita al giocatore. Dopo i problemi alla caviglia di Pedro, rimediati nell’ultima amichevole contro il Valladolid, l’ex calciatore di Barcellona e Chelsea è ritornato in gruppo e potrebbe esserci contro il Torino, dove potrebbe trovare spazio a partita in corso. Prima convocazione anche per Casale, che alla prima giornata era squalificato. Non ci sarà invece Maximiano: un turno di stop dopo l’espulsione di domenica. C’è tempo fino alle 19 di oggi per sottoscrivere la tessera, poi la campagna abbonamenti verrà chiusa: quota 25 mila è sempre più vicina.

