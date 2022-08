Immobile, 4 anni fa lo splendido gol contro il Napoli: il ricordo della Lazio – VIDEO

Attraverso un post pubblicato sui propri canali ufficiali, la Lazio ha voluto ricordare lo splendido gol segnato da Ciro Immobile contro il Napoli. Esattamente 4 anni fa infatti, i biancocelesti affrontavano i partenopei all’Olimpico, nella gara persa poi 1-2. In quell’occasione, l’attaccante della Lazio smarcò l’intera difesa del Napoli con il tacco, portandosi direttamente con la finta la palla sul sinistro per poi piazzarla in rete. Un gol che viene oggi giustamente ricordato e celebrato dalla società capitolina.

Questo il video condiviso dalla Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)















