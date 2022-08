Canigiani: “Prima di aprire la Maestrelli si monitorano le vendite in Distinti Sud. Europa League? Definiremo tutto dopo il Napoli”

Alessandro Nesta ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali di Sorare, un videogioco fantasy in cui i giocatori possono acquistare, vendere, scambiare e gestire una squadra virtuale con le carte giocatore digitali. L’ex capitano biancoceleste ha parlato della sua storia alla Lazio, ecco le sue parole:

“Per me la Lazio è stato tutto, la mia squadra del cuore, la squadra che ho tifato sin da quando ero piccolo. Io nasco come ala, poi è arrivato Zeman come allenatore e mi ha provato una volta come centrale di difesa, non ci avevo mai giocato. Mi ha detto: “ora tu giochi qua e sarai il titolare della Lazio.” Io avevo 19 anni, non dormivo la notte perché dicevo: “mi ha cambiato la vita”. Eravamo una squadra giovane, un po’ inesperta, ma avevamo tanto talento: Mihajlovic, Nedved, Veron, Simeone. Abbiamo cominciato a realizzare che eravamo una squadra che doveva provare a vincere. Abbiamo vinto la Coppa Italia, il Campionato, la Supercoppa Europea; personalmente ho vinto il premio di miglior difensore italiano. Credo che quella sia stata la miglior stagione della storia del club.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sorare (@sorare)















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: