CdS| Lotito prepara il rinnovo per Milinkovic. La campagna abbonamenti della Lazio chiude col botto

La Lazio si è mossa bene sul mercato e ha centrato vari colpi, dal rinnovo di Sarri ai nuovi acquisti, ora si punta al prolungamento del contratto di Milinkovic. Le offerte sentite in questi giorni per il serbo, arrivate dall’Inghilterra, sono infondate o comunque troppo basse per accontentare il patron biancoceleste, che chiede almeno 65 milioni. Il Chelsea si era fatto avanti a inizio estate. Newcastle e Arsenal hanno dimostrato serio interesse per il calciatore, ma il 21 biancoceleste non è convinto, lascerebbe Roma solo per un top club. Più passano i giorni e più ci sono possibilità che Milinkovic resti alla Lazio. Lotito non vuole far andare via Sergej a zero nel 2024, per evitare questo vorrebbe proporgli un rinnovo da 4 milioni più bonus e, al pari di Immobile, diverrebbe il giocatore più pagato della rosa. In più nel contratto del serbo verrebbe inserita una clausola d’uscita. Dopo gli otto acquisti conclusi dalla Lazio, i tifosi e il mister sognano l’ultima pedina mancante, un terzino sinistro. Sarri parlerà in conferenza stampa direttamente domani a Torino, nel mentre dovrà scegliere il terzetto di centrocampo che scenderà in campo domani dal 1′. Nei precedenti con la squadra biancoceleste, il Toro registra l’ultima vittoria il 26 maggio 2019. La campagna abbonamenti della Lazio chiude col botto a 24.917 tessere sottoscritte (miglior dato degli ultimi 13 anni). Il settore ospiti di Torino è sold out. Oggi verrà aperta la vendita dei biglietti per Lazio-Inter. Nel mentre Acerbi aspetta l’Inter, Inzaghi lo vuole fortemente, la società non è del tutto convinta, l’affare si può fare, ma i neroazzurri chiedono un prestito con diritto di riscatto. Ieri Lotito avrebbe aperto a questa formula. Discorsi rimandati dopo Lazio-Inter del 26 agosto, poi si perderà una decisione finale a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo.

Corriere dello Sport















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: