Disservizi Dazn, accordo raggiunto: i dettagli sui rimborsi

Durante lo scorso weekend molti utenti hanno avuto difficoltà nell’utilizzare Dazn, con la piattaforma che non è riuscita a risolvere il disservizio provocato. In questi giorni si è a lungo discusso della soluzione dei rimborsi, che sembra essersi sbloccata poco fa. Come riportato da Sportface, si sarebbe arrivati ad un accordo al tavolo tecnico, per cui ci sarà un rimborso automatico pari al 50% del costo mensile dell’abbonamento, per tutti coloro che hanno avuto disservizi.















