Lazio-Inter, prelazione abbonamenti aquilotto

La Lazio ha iniziato al meglio la stagione, ribaltando il Bologna per 2-1 nel match dell’Olimpico. Domani i biancocelesti saranno impegnati nella prima trasferta stagionale, a Torino contro i granata di Juric, in una gara più che insidiosa. Marco Parolo ha commentato così l’avvio stagionale della Lazio ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Ho visto una Lazio un po’ stanca nelle ultime due amichevoli, ma con il Bologna ha reagito bene portando a casa il risultato.

Quando sei in inferiorità numerica c’è una voglia ulteriore di fare bene. La Lazio è una squadra che vuole comandare il gioco e può capitare di concedere qualcosa, una situazione quest’ultima che si modifica quando si è un uomo in meno perché nasce un desiderio ulteriore di fare bene.



Con il Torino bisogna trovare il giusto approccio iniziale per mandare i granata fuori ritmo. Gli uomini di Juric sono una squadra difficile che ti fa giocare male, Sarri dovrà scegliere tra una maggiore qualità o una maggiore fisicità.

Sono contento quando in una squadra arrivano calciatori dal campionato italiano perché già si conosce il campionato e l’ambiente. Innesti di questi tipo possono aiutare fin da subito. Per quanto riguarda Maximiano, può accadere un errore grave, ma ci sarà la possibilità di dimostrare il suo valore. Forse nella Capitale c’è la tendenza ad etichettare troppo presto i calciatori per un errore. Cataldi ha compiuto un percorso di crescita coerente, dopo Benevento è tornato alla Lazio con uno spirito diverso. Nello spogliatoio ha sempre avuto un peso importante ed ora ha un mister che crede in lui. La gavetta che ha compiuto lo aiuterà ora con i nuovi“.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: