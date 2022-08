Acerbi-Inter, Inzaghi: “C’è una casella da riempire, i dirigenti stanno facendo tanto per accontentarmi”

Continua a tenere banco la questione Acerbi in casa Lazio. Il difensore è fuori dal progetto biancoceleste ed è alla ricerca di una nuova squadra. Tuttavia, nessuna trattativa è stata ancora sbloccata, con il giocatore che sogna di poter giocare all’Inter. Proprio il club nerazzurro sembrerebbe nelle ultime ore la squadra più vicina al centrale, in quanto avrebbe trovato la formula giusta con i biancocelesti sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In merito alla trattativa, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si è espresso nel post partita contro lo Spezia.

Queste le sue parole:

“Ho dei dirigenti bravissimi che lavorano tanto per me. Loro sanno che hanno una casella riempire e stanno facendo tanto per accontentarmi”















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: