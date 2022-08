CdS| Acerbi sempre più vicino all’Inter. Spunta un nuovo nome per la fascia sinistra, viene dalla Premier League

Più viene criticato e più reti mette a segno, è questo Ciro Immobile. Bomber assoluto, in biancoceleste ha una media di 30,3 gol a stagione, continuando con questi numeri potrebbe scalare in tempi record la classifica di capocannoniere assoluto della serie A. Il Torino è la vittima preferita sia di Milinkovic che di Felipe Anderson, entrambi registrano all’attivo cinque reti messe a segno contro i granata, con la maglia biancoceleste. Sarri dovrà trovare un giusto compromesso in campo, contro una squadra molto fisica, cercherà di puntare sulla velocità del palleggio, sfruttando le qualità del suo centrocampo. Sul fronte calciomercato, Emerson ieri era molto vicino al West Ham, si ragiona per un’operazione a titolo definitivo. Su Hysaj e Fares non si registrano offerte. Lotito vuole far uscire un terzino, prima di affondare sul sostituto, nel mentre spunta un altro nome per la fascia sinistra, parliamo di Sergio Reguilon (25) del Tottenham. Ieri il patron biancoceleste è stato a colloquio con Pastorello, il manager di Acerbi, per definire l’operazione che porterebbe il centrale della nazionale alla squadra di Simone Inzaghi, aprendo anche al prestito con diritto di riscatto. L’offerta del club nerazzurro è di 500mila euro e 3,5 milioni, ma questa operazione non sbloccherebbe l’ingresso dell’eventuale terzino sinistro. Akpa Akpro, Raul Moro, Kiyine e Durmisi sono gli esuberi da piazzare.

