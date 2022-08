PAGELLE – Immobile ci prova e la coppia difensiva regge, Milinkovic e Vecino impalpabili

FISCHIO D’INIZIO! Prende il via la 2° giornata di Serie A per Torino e Lazio! Primo pallone giocato dai biancocelesti, inizia il match allo Stadio Olimpico Grande Torino!

4° – Ripartenza Torino! Patric accompagna l’attaccante granata sul fondo, devia il pallone, e concede il primo calcio d’angolo della partita al Toro.

9° – Torino pericoloso con Sanabria! Linetty recupera palla e serve il 9 granata che prova la conclusione, ma il tiro termina non di molto lontano dal palo alla destra di Provedel.

14° – Lancio lungo a servire Sanabria, Romagnoli è attento e, di testa, manda in calcio d’angolo, secondo per il Torino.

18° – Riparte la Lazio, ma Felipe Anderson rimane a terra dolorante dopo un contrasto. Una volta recuperato il pallone, il Torino manda il pallone in rimessa laterale per far riprendere il brasiliano.

22° – Ancora Torino in avanti, questa volta con Singo. La conclusione dell’esterno granata termina sul corpo di Zaccagni e finisce in calcio d’angolo.

24° – OCCASIONE LAZIO! Primo affondo dei biancocelesti pericoloso con Marusic! Dopo lo scambio con Zaccagni, il montenegrino prova la conclusione in are di rigore, ma il tiro termina sul corpo del portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic.

34° – La Lazio si affaccia in avanti: Immobile appoggia indietro per Milinkovic, il serbo serve di prima Vecino in area di rigore, ma il pallone è troppo lungo e finisce tra le braccia del portiere del Torino.

38° – Felipe Anderson allarga sulla sinistra per Zaccagni, il numero 20 biancoceleste prova il cross in area, ma Vanja Milinkovic-Savic esce e blocca senza problemi.

FINE PRIMO TEMPO! L’arbitro Piccinini non concede recupero, si chiude sul risultato di 0-0 la prima frazione. Torino padrone del campo, ma l’occasione più pericolosa l’ha avuta la Lazio con Marusic.

INIZIO SECONDO TEMPO! Riparte il match allo Stadio Olimpico Grande Torino. Stessi 22 in campo, primo pallone della ripresa giocato dai padroni di casa!

49° – CARTELLINO GIALLO LAZIO! Il primo ammonito del match è Danilo Cataldi che, a centrocampo, interviene in ritardo su Radonjic.

55° – OCCASIONE LAZIO! Contropiede biancoceleste comandato da Felipe Anderson. Il brasiliano serve Immobile che, di sinistro, prova la conclusione ad incrociare, ma Vanja Milinkovic-Savic respinge con i piedi.

56° – Ancora Lazio in avanti! Vecino imbuca in area per Felipe Anderson che, di prima, prova il cross teso, ma il difensore del Toro respinge in rimessa laterale.

59° – Il Torino si affaccia in avanti con Ricci, la sua conclusione di contro balzo termina tranquilla tra le braccia di Provedel.

62° – DOPPIO CAMBIO LAZIO! Lasciano il campo Matias Vecino e Danilo Cataldi, dentro Toma Basic e Marcos Antonio, al suo esordio ufficiale in biancoceleste.

63° – ALTRA OCCASIONE LAZIO! Ancora Ciro Immobile prova la conclusione verso la porta del Toro. Il tiro del Capitano biancoceleste, deviato da un difensore granata, termina di poco lontano dal palo. Calcio d’angolo.

65° – OCCASIONISSIMA LAZIO! Milinkovic recupera palla al limite dell’area e, a tu per tu con suo fratello Vanja, prova la conclusione, ma il portiere granata manda in calcio d’angolo.

71° – SOSTITUZIONE PER LA LAZIO! Fuori Felipe Anderson, al suo posto entra in campo Pedro.

72° – Triplo cambio in casa Torino! Escono dal campo Singo, Linetty e Sanabria, dentro al loro posto Lazaro, Lukic e Sanabria.

73° – GIALLO LAZIO! Marcos Antonio prova ad intervenire sul pallone, ma Ricci arriva prima e lo anticipa. Piccinini lo ammonisce per fallo in ritardo.

82° – Sostituzione Torino! Fuori Radonjic, al suo posto dentro Seck.

82° – ULTIME DUE SOSTITUZIONI LAZIO! Dentro Luis Alberto e Cancellieri, escono rispettivamente Milinkovic e Zaccagni.

88° – Luis Alberto inventa un’imbucata per Ciro Immobile, ma il bomber della Lazio non arriva di poco.

90° – L’arbitro Piccinini ha concesso tre minuti di recupero.

92° – LAZIO PERICOLOSA! Luis Alberto, direttamente da calcio d’angolo, prova il tiro in porta: Vanja Milinkovic-Savic smanaccia.

93° – AMMONIZIONE LAZIO! L’arbitro Piccinini sanziona con il cartellino giallo Manuel Lazzari.

FINE PARTITA! Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Torino e Lazio. Dopo un primo tempo con i granata meglio dei biancocelesti, la squadra di Sarri nella ripresa ha avuto diverse occasioni per trovare il gol del vantaggio, ma nulla di fatto. Un punto a testa in questa seconda gara di Serie A.















