Torino-Lazio, Marusic nel post partita: “Quest’anno abbiamo iniziato bene, lavoriamo tanto con la difesa. Romagnoli? Mi trovo bene con lui”

Nel post partita di Torino-Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN anche il portiere del Torino Vanja Milinkovic Savic. Queste le sue parole:

“È stata una bella bella partita, un pò tosta lì in mezzo al campo per tutte e due le squadre. Secondo me abbiamo fatto quello che doveva esser fatto questo sera. Con Sergej abbiamo più che altro parlato del fatto che doveva stare calmo dopo che l’arbitro aveva fischiato la fine della partita. Io mi sono sentito sempre titolare e importante, abbiamo lavorato tanto come l’anno scorso nel ritiro, cercherò sempre di migliorare, non mi fermerò mai. Dobbiamo andare avanti così. Stasera abbiamo fatto quello che si doveva fare, poi ci sarà tutta la settimana prossima per vedere cosa si può fare per migliorare”.

L’estremo difensore granata ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport:

”Ho visto una partita tosta in tutte le zone del campo. La Lazio secondo me è una delle migliori 5 del campionato. Abbiamo sofferto un po’ ma secondo me è andata bene. Sono contento di non aver subito gol, fa sempre piacere. Sergej? Non è stato bravo, poteva fare gol. Anzi è stato bravo perché non l’ha fatto. Siamo tutti sereni stasera (scherzando con il fratello biancoceleste accanto a lui, ndr). Facciamo una tabella a casa sui derby in famiglia, purtroppo è in vantaggio lui ma c’è tempo per migliorare”.













RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: