Torino-Lazio, Patric nel pre partita: “È difficile giocare contro il Torino, dobbiamo adattarci a loro. Voglio diventare sempre più importante per la squadra”

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Patric per presentare Torino-Lazio. Ecco le sue parole:

“Questa stagione dovremo crescere provando ad essere maggiormente squadra. Questo è il primo passo, se dovessimo migliorare sotto il profilo della mentalità si alzerebbe anche il livello degli obiettivi. Siamo sulla strada giusta dall’arrivo di Sarri. Dobbiamo continuare così. Contro il Torino, oltre a mettere in campo il nostro gioco, dovremo anche saperci adattare al loro modo di affrontare la partita. È una formazione molto intensa contro cui è più difficile palleggiare, ma dobbiamo cercare comunque di mettere in campo il nostro stile. Proveremo anche a livello fisico di avere il loro stesso impatto. Sono contento della mia crescita alla Lazio, ma devo ancora migliorare. Voglio diventare sempre più importante per la squadra ed aiutare la Lazio che mi ha dato molta fiducia a portare a casa i risultati. Speriamo di conquistare i tre punti, questo è l’importante”

Lo spagnolo è poi intervenuto ai microfoni di Dazn:

"Conosco Sanabria da quando era piccolo, ho giocato con lui al Barcellona, è molto forte. E' uno degli attaccanti che trovi in Serie A, forti, veloci e tecnici. Siamo pronti a lottare con lui per cercare di portare la partita dalla nostra parte".













