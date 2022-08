Domenica di riposo per i biancocelesti. Gli allenamenti riprenderanno domani

Come riportato dal sito ufficiale della S.S.Lazio, dopo la sfida di ieri con il Torino, Maurizio Sarri ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Il gruppo si ritroverà domani al centro sportivo di Formello per il consueto allenamento in vista della prossima gara di campionato, il match in casa contro l’Inter.















