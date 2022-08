Roma, frattura della tibia per Wijnaldum

La Roma, tramite i propri canali ufficiali, ha reso nota l’entità dell’infortunio del nuovo acquisto Wijnaldum: si tratta di frattura della tibia in seguito a uno scontro in allenamento. “In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni” quanto scritto nella nota.

