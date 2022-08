Torino-Lazio, il siparietto post partita tra i fratelli Milinkovic – VIDEO

Si è conclusa ieri la gara tra Torino e Lazio, terminata con uno 0-0. Un punto per parte, anche se i biancocelesti avrebbero meritato qualcosa in più soprattutto nel secondo tempo. Quella di ieri è stata la terza sfida in carriera tra i fratelli Milinovic. Uno è il portiere titolare dei granata, l’altro il perno del centrocampo della Lazio. Entrambi sono stati protagonisti di un siparietto nel post partita: mentre Vanjia veniva intervistato ai microfoni di Sky Sport, il fratello biancocleeste si è avvicinato. L’estremo difensore del Toro gli ha detto: “È stato bravo a non farmi gol. Siamo tutti sereni stasera” e Sergej gli ha risposto con un sorriso.

Di seguito il video postato da Sky Sport:

