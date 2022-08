Torino-Lazio, Pedro sui social: “Contento di essere tornato con la squadra, peccato per il risultato” – FOTO

Si è conclusa ieri la gara tra Torino e Lazio, terminata 0-0. Pareggio a reti bianche per entrambe le squadre, con la Lazio che avrebbe meritato qualcosa in più soprattutto nel secondo tempo. Nella ripresa, si è rivisto in campo Pedro, assente nella prima di campionato contro il Bologna per infortunio. Lo spagnolo ha recuperato in settimana tornando in gruppo durante gli allenamenti e ieri è subentrato dalla panchina. Per lui subito una giocata che stava per regalare il vantaggio ai biancocelesti, quando di tacco ha servito in area Luis Alberto il cui tiro è stato poi deviato in corner. Sul proprio profilo Instagram ufficiale, Pedro ha postato un’immagine riguardante proprio alsfida di ieri contro i granata scrivendo: “Contento di essere tornato con la squadra. Peccato il risultato, continueremo a lavorare forte ed uniti. Tutti insieme! Forza Lazio“.

Questo il post di Pedro:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedro Rodriguez Ledesma (@_pedro17_)















