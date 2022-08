7 anni fa il debutto in Serie A per Milinkovic – FOTO

La Lazio, tramite i propri canali ufficiali, ha ricordato il debutto in Serie A di Sergej Milinkovic-Savic avvenuto esattamente 7 anni fa. La partita era la prima in campionato di quella stagione vinta in casa contro il Bologna per 2-1. “7 anni fa Milinkovic ha fatto il suo debutto in Serie A” ha scritto la Lazio.

