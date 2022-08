FORMELLO – Seduta di scarico post Torino: lavoro atletico differenziato per Pedro

Domani alle 18:30 Torino e Lazio scendono in campo al Grande Torino per aprire la seconda giornata di Serie A. Una gara importante per i biancocelesti, che vogliono confermare quanto di buono si è visto nella rimonta casalinga con il Bologna.

Con Pedro recuperato e Casale che ha scontato la squalifica, sono maggiori le scelte a disposizione di Maurizio Sarri, che dovrebbe tuttavia confermare quasi interamente l’undici sceso in campo la scorsa domenica. Nelle prove tattiche andate in scena stamattina a Formello, hanno lavorato le solite due formazioni schierate con il 4-3-3, dove Pedro e Felipe Anderson si sono scambiati più volte la fascia di competenza.

Verso la sfida con i granata la probabile formazione vede Provedel tra i pali, con la linea a quattro composta da Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic: l’unico ballottaggio in difesa potrebbe riguardare la scelta tra Patric e Casale, ma sarà difficile vedere l’ex Verona dal primo minuto. In mezzo al campo pronti Cataldi e Milinkovic-Savic, con Basic che parte avanti nel ballottaggio con Luis Alberto. In avanti è recuperato Pedro, che non è ancora in condizione per partire dal primo minuto: a meno di clamorose sorprese è pronto il tridente con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: