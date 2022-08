Ballotta: “Alla Lazio ricordi bellissimi, avevamo una squadra che ha vinto meno di quanto poteva”

L’ex portiere della Lazio Marco Ballotta è intervenuto ai microfoni di Radio Radio ricordando il suo passato in biancoceleste. Queste le sue parole:

“Ho un ricordo bellissimo, perché vincere uno scudetto era importante dopo anni. Avevamo una squadra fortissima e che forse ha vinto poco per quanto era alta la forza tecnica. Abbiamo perso anche delle finali, oltre a tutto ciò che abbiamo vinto. Non posso che avere ricordi positivi. Per me è stato come finale di carriera un coronamento quello di giocare a Madrid in Champions”.













